Spider-Man: No Way Home - pierwszy zwiastun nie będzie dostępny online?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Columbia Pictures / Sony Pictures

Spider-Man: No Way Home będzie kolejnym filmem o Pajączku z Tomem Hollandem w roli głównej, który ma zadebiutować na dużym ekranie w grudniu 2021 roku. Krążą plotki, że wyczekiwany przez fanów pierwszy zwiastun pojawi się tylko na CinemaConie w przyszłym tygodniu, po czym nie zostanie wstawiony do Internetu. A wszystko zaczęło się od usuniętego wpisu Daniela Richtmana na Twitterze, według którego zapowiedź miała pojawić się na wspomnianym wyżej wydarzeniu, a potem nie zostać udostępniona publicznie.

https://twitter.com/spideyupdated/status/1427398479366791170

Autor ma na swoim koncie zarówno prawidłowe daty premier zwiastunów, jak i kilka błędnych. Nie wiadomo, czemu usunął swój wpis i możliwe, że albo zdał sobie sprawę, że jest w błędzie, albo zwyczajnie nie chciał się tym dzielić przed jakimś oficjalnym ogłoszeniem. Ciężko powiedzieć, jak duże jest prawdopodobieństwo na to, że ta plotka jest prawdziwa. Ale Sony Pictures będzie na CinemaConie, więc wydaje się to równie dobre miejsce do zaprezentowania zwiastuna, jak i każde inne.

Fani czekają na jakieś oficjalne stanowisko w tej sprawie.