Spider-Man kontra Venom? Andrew Garfieldowi podoba się ten pomysł; chciałby powrócić jako Pajączek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Po wielu miesiącach zaprzeczania, Andrew Garfield wreszcie mógł omówić swój powrót jako Pajączek w filmie Spider-Man: No Way Home. Fani bardzo pozytywnie zareagowali na jego występ, a hasztag #MakeTASM3, domagający się trzeciej części Niesamowitego Spider-Mana, zaczął trendować w Internecie. W wywiadzie dla Happy Sad Confused aktor wyraził swoją wdzięczność wobec fanów za ogromne poparcie i miłość, jakie doświadczył w ostatnim czasie. Ta sytuacja umożliwiła mu zagranie takiego Spider-Mana, do jakiego zawsze chciał dotrzeć w swojej sadze.

Andrew Garfield znów powróci jako Spider-Man?

Andrew Garfield potwierdził też, że ma nadzieję ponownie wcielić się w Petera Parkera po swoim debiucie w MCU.

Myślę, że jest coś zabawnego, wyjątkowego i zaskakującego, co musi być zrobione. Nie jestem pewien, co dokładnie, ale jeśli zdołamy to rozgryźć, mogłoby być naprawdę fajnie.

Gdy zwrócono mu uwagę, że wielu fanów liczy na to, że skrzyżuje ścieżki z Venomem Toma Hardy'ego, odpowiedział prosto, że to świetny pomysł. Chętnie ponownie zagrałby też z pozostałymi Pajączkami, granymi przez Toma Hollanda i Tobeya Maguire'a. Współpraca z nimi na planie filmu Spider-Man: No Way Home była uzdrawiającym doświadczeniem dla aktora.

Spider-Man: Bez drogi do domu

W tym samym podcaście aktor opowiedział o genezie wprowadzenia znanego "wskazującego" mema do filmu, który odtworzyli w trójkę. Andrew Garfield wspomniał o tym, że zaimprowizował słowa "to jest urocze", ponieważ zamiast tego miał powiedzieć coś szyderczego i niezbyt mu się to podobało.

Kłamanie dla Spider-Man: No Way Home było słuszne

Andrew Garfield potwierdził też, że kłamanie na temat swojego powrotu w filmie Spider-Man: No Way Home było słuszną decyzją. Marketing Sony Pictures i Marvel Studios chciał utrzymać warianty Pajączka w tajemnicy i nigdy nie było żadnej wielkiej rozmowy na ten temat. Aktor wielokrotnie zaprzeczał pogłoskom o swoim udziale w produkcji, bo nawet jeśli większość ludzi była niemal pewna, że to się wydarzy, to jest duża różnica pomiędzy świadomością, że jest to potwierdzone na sto procent, a tylko założeniem tego.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze