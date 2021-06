Spider-Man: No Way Home - animowane logo coś zdradza?! W sieci rozgorzały spekulacje!

fot. Columbia Pictures / Sony Pictures

"Wyciek" animowanego logo Spider-Man: No Way Home nastąpił na oficjalnym koncie w mediach społecznościowych Sony Pictures w Argentynie. Ktoś omyłkowo wrzucił i dłuższą chwilę później usunął, gdy okazało się, że najpewniej to w tej chwili iść nie powinno. Wideo zdradza hiszpański tytuł, który brzmi Spider-Man: Sin Camino a Casa, który w tłumaczeniu miałby oznaczać: to samo, co w oryginale. Jednak to nie to przykuło uwagę fanów MCU.

Na samym końcu widzimy dziwną animowaną usterkę logotypu, która wywołała gigantyczną falę spekulacji w sieci. Gdy zaczęto ten dziwny zgrzyt analizować, okazało się, że logo zmienia kolor na czerwony i potem z powrotem na niebieski. Najpopularniejszą teorią jest nawiązania do popsutego multiwersum, które będzie kluczem w nowych historiach Kinowego Uniwersum Marvela. Skoro jest one popsute, być może zmiana logo sugeruje pokazanie logo z alternatywnego świata równoległego. Inni sądzą, że kolor może też nawiązywać do Doktora Strange'a i Scarlet Witch. Podobny efekt zastosowano w filmie Spider-Man Uniwersum,

Zobaczcie i oceńcie sami.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy oficjalna promocja filmu. Premiera w grudniu 2021 roku.