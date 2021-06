Star Wars - scenarzysta serialu Loki o historii w filmie Kevina Feige

fot. Marvel

Jednym z projektów przygotowywanych w uniwersum Star Wars jest ten, którym kieruje szef Marvel Studios, Kevin Feige. Główny scenarzysta serialu Loki, Michael Waldron napisze skrypt do tego projektu. Waldron jest wschodzącą gwiazdą scenopisarstwa z nagrodą Emmy za serial Rick and Morty. W rozmowie z GQ twórca podzielił się pewnym szczegółem dotyczącym nowego filmu z uniwersum Star Wars. Zdradził, że sukces cyklu przede wszystkim opiera się na świetnych postaciach, przyjaźniach i rodzinie. Dla niego Gwiezdne wojny były zawsze opowieścią o rodzinie i ten element chce przenieść do swojego projektu.

Lucasfilm/Disney

Poza wypowiedzią Waldrona tak naprawdę nic nie wiadomo na temat filmu, ani nawet kiedy mogą rozpocząć się zdjęcia do widowiska. Film, za który odpowiada Feige jest jedną z szykowanych kinowych produkcji z uniwersum Star Wars. Poza tym swój film ma nakręcić Taika Waititi, a Patty Jenkins odpowiada za widowisko pod tytułem Star Wars: Rogue Squadron