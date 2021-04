Spider-Man: No Way Home - blisko powrotu Tobeya Maguire'a? Nowe poszlaki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sony

Sony i Marvel Studios wszystkie informacje dotyczące Spider-Man: No Way Home trzymają w ścisłej tajemnicy i jedyną wskazówkę podrzucił Kevin Feige twierdząc, że film będzie częścią trzech projektów mocno nawiązujących do multiwersum. Z potwierdzonych informacji wiemy, że w obsadzie są Benedict Cumberbatch (Doktor Strange), Alfred Molina (Doktor Octopus ze Spider-Mana 2 Sama Raimiego) i Jamie Foxx (Elektro z Niesamowitego Spider-Mana 2). W plotkach mówiło się też o powrocie takich aktorów jak Kirsten Dunst (Mary Jane), Andrew Garfield (Spider-Man) oraz Tobey Maguire (Spider-Man).

Do sieci trafiły nowe poszlaki dotyczące powrotu tego ostatniego. Pochodzą one od hiszpańskojęzycznego aktora, Rogera Pera. Był on w przeszłości odpowiedzialny za podkładanie głosu pod Petera Parkera granego przez Tobeya Maguire'a w trzech częściach Spider-Mana w reżyserii Sama Raimiego oraz przy okazji innych produkcji z udziałem amerykańskiego aktora. W jednym z wywiadów potwierdził, że będzie zaangażowany w tworzenie dubbingu do filmu Spider-Man: No Way Home. To kolejna poważna wskazówka kierująca nas w stronę ostatecznego potwierdzenia, że nie tylko Tom Holland wcieli się w Spider-Mana w swoim filmie.

https://twitter.com/cebapuerta/status/1378862303488192512

Zobacz także:

Spider-Man: No Way Home - premiera w grudniu 2021 roku.