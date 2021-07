Spider-Man: No Way Home - klimatyczny fanowski plakat tworzy szum wokół filmu

fot. Columbia Pictures / Sony Pictures

Nadal nie ruszyła promocja Spider-Man: No Way Home i nie wiemy, kiedy i czy ruszy, bo mutacja Delta koronawirusa zaczyna rozkręcać się w Stanach Zjednoczonych, więc jesień 2021 roku w kinach staje się coraz bardziej niepewna. Jednak to nie przeszkadza fanom nakręcać szum wokół superprodukcji, która niewątpliwie zapowiada się na coś wyjątkowego w MCU.

Boss Logic opublikował w swoich mediach społecznościowych nowy plakat fanowski, na którym widzimy Pajączka w siedzibie Doktora Strange'a w Nowym Jorku. Widać też mechaniczne macki doktora Octopusa. Wiemy, że Alfred Molina powróci do tej roli w tym widowisku.

fot. twitter.com/Bosslogic

Autor plakatu to jest ewenement. Grafik z Australii przez lata tworzył fanowskie przeróbki, podbijając serca gwiazd Hollywood, które dzieliły się jego pracami w mediach społecznościowych. To generowało szum, aż w 2019 roku Boss Logic po raz pierwszy zrobił oficjalny plakat do filmu Marvel Studios pt. Avengers: Koniec gry i dostaje coraz więcej zleceń z górnej półki.

Spider-Man: No Way Home - premiera w grudniu 2021 roku.