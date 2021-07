Spider-Man: No Way Home - kina stosują fanowskie plakaty do promocji filmu

fanowska grafika

Wygląda na to, że nie tylko fani niecierpliwią się z powodu braku oficjalnych materiałów promujących widowisko Spider-Man: No Way Home. Od dłuższego czasu wyczekiwany jest pierwszy zwiastun i plakat, ale wciąż należy uzbroić się w cierpliwość. Kina nie chcą jednak czekać i już zaczęły promować film stosując... fanowskie plakaty.

Jeden z użytkowników Twittera wrzucił zdjęcia dwóch plakatów fanowskich wykorzystywanych przez sieci kin. Mamy poniżej także screen ze strony polskiego kina w Krakowie, którzy także zdecydowali się na zaznaczenie obecności tego filmu w tegorocznym kalendarzu premier przy pomocy nieprawdziwego plakatu. Zobaczcie:

https://twitter.com/SpiderMan3news/status/1417625672072241156

zrzut ekranu

Premiera 16 grudnia.