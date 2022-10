Spider-Man: No Way Home - największe rozczarowanie filmowe gwiazdy Gry o Tron. Czego zabrakło?

fot. Sony Pictures Entertainment // Marvel Entertainment

Spider-Man: No Way Home było dużym wydarzeniem dla fanów Marvela, które otworzyło bramy multiwersum w MCU i pokazało trzy pokolenia Pajączków razem na ekranie. Jednak gwiazda Gry o Tron, Maisie Williams, którą część widzów zna jako Aryę Stark, nazwała produkcję swoim największym filmowym rozczarowaniem 2021 roku. Czego zabrakło według niej?

Aktorka wypowiedziała się w podcaście Frank Film Club.

Gwiazda Gdy o Tron zawiedziona Spider-Man: No Way Home

Maisie Williams spytana o to, jaki film był jej największym rozczarowaniem zeszłego roku, odpowiedziała:

Spider-Man: Far From Home Benedict Cumberbatch Moim największym filmowym rozczarowaniem był nowy Spider-Man. Nie- wszystkie mają bardzo podobne tytuły. Ale ten najnowszy, w którympojawia się jako Doktor Strange i wszystkie trzy Pajączki spotkały się.

Czego zabrakło w Spider-Man No Way Home?

Maisie Williams stwierdziła, że w filmie zabrakło trochę duszy, która była obecna w poprzednich Pajączkach. Wciąż ma zamiar obejrzeć następną część, jednak po seansie Spider-Man: No Way Home była trochę zawiedziona. Jej zdaniem problemem może być to, że za bardzo skupiono się na odkrywaniu świata, zamiast na postaciach.

Andrew Garfieldem Ciocia May zmarła. W reboocie zryczałam. Gdy ciocia May zmarła w Spider-Man: No Way Home, przez tempo filmu, zdałam sobie sprawę, że jakoś mnie to nie obchodzi. Ale może to ja się zmieniłam.

