Spider-Man: No Way Home - Willem Defoe intryguje odpowiedzią w wywiadzie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Columbia Pictures

Praca przy superprodukcjach komiksowych z MCU jest związana z tajemnicą i podpisaniem cyrografu, który zobowiązuje aktora do jej utrzymania. Nikt nie spodziewał się, że Willem Defoe w rozmowie z Collider.com potwierdził plotki o swoim udziale w Spider-Man: No Way Home, ale to nie powstrzymało dziennikarza, by zadać pytanie z innej perspektywy: o nadchodzące projekty.

Widać, że jego odpowiedź jest dobrze przemyślana, intrygująca i wykalkulowana, aby nic nie powiedzieć, ale zarazem to wystarczyło, by rozpocząć spekulacje, że mowa w tym zdaniu jest o Spider-Man: No Way Home. Aquaman: The Lost Kingdom był omawiany osobno w tym wywiadzie, a poza tym Defoe gra tylko w kinie artystycznym w tym Poor Things Lanthimosa i Tropico Giady Colagrande. Jedynym projektem, który może wywołać taką reakcję aktora i taką tajemnicę jest tylko widowisko MCU.

- Inne projekty, w których ostatnio zagrałem? Wolałbym poczekać do momentu, aż będziemy gotowi o nich mówić.

Nadal jest to plotka i spekulacja, ale zbyt wiele tropów i doniesień z dobrych źródeł mówi o powrocie Defoe do roli Normana Osborna, by to się ostatecznie nie potwierdziło.