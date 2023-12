Spider-Man Noir - aktorski serial ma nowego showrunnera. To producent seriali Punisher i Hannibal

fot. Marvel Comics

Spider-Man Noir będzie aktorskim serialem, nad którym pracuje Amazon. Produkcja jest oparta na komiksach Marvela, a do tego będzie osadzona we własnym uniwersum. Ponadto głównym bohaterem nie będzie Peter Parker. Fabuła skupi się na starszym, posiwiałym superbohaterze, żyjącym w Nowym Jorku w latach 30. Postać pojawiła się wcześniej na ekranie w serialu animowanym Mega Spider-Man. Głosu użyczył jej Milo Ventimiglia. Z kolei Nicolas Cage dubbingował tego bohatera w filmie animowanym Spider-Man: Uniwersum.

W lutym tego roku ogłoszono, że scenariusz napisze Oren Uziel (scenarzysta m.in. Mortal Kombat i Escape Room: Najlepsi z najlepszych), który odpowiada też za produkcję wykonawczą. Teraz Deadline podał, że Steve Lightfoot został showrunnerem serialu o roboczym tytule Spider-Man Noir. Będzie tę funkcję pełnić wraz ze wspomnianym Uzielem. Dodatkowo został też producentem wykonawczym.

Lightfoot wcześniej pracował jako twórca i showrunner przy serialu Shantaram dla Apple TV+, a także przy Co kryją jej oczy od Netflixa. Te same funkcje sprawował dla dwóch sezonów Punishera (Netflix). Był też producentem wykonawczym w dwóch sezonach Hannibala oraz napisał scenariusz do dwóch odcinków Narcos.

fot. Marvel Comics