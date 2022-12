Spider-Man: Poprzez multiwersum to nie film dla dzieci. Animator tłumaczy

fot. materiały prasowe

Ere Santos to animator pracujący przy filmie Spider-Man: Poprzez multiwersum, który w rozmowie z thedirect powiedział otwarcie: to nie jest film dla dzieci. z uwagi na tematy, które w nim poruszają.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - komentarz

Według Santosa cały ten projekt jest wymagającym wyzwaniem. Tak tłumaczy kwestię tworzenia czegoś, co nie jest na pewno tylko dla dzieci.

- Niektóre wybory, jakich bohaterowie podejmują w historii sprawiały, że nasza reakcja była taka: "Co? Dobra, w porządku. To na pewno jest film dla dzieci? Chyba jednak nie jest to film dla dzieci. Super, to wygląda dobrze."

Zapowiada też, że niczego nie odtwarzają z jedynki, bo tworzą kompletnie nową historię. Podczas rozmowy o prace producent powiedział mu tak: "Jeśli myślałeś, że pierwsza część była intensywna i poważna, to nic jeszcze nie widziałeś". Tłumaczy, że w porównaniu pierwsza część sprawia wrażenie bardzo kameralnej i malutki realizacyjnie. Jego zdaniem ta różnica wynika z ryzykownych decyzji, jakie twórcy podejmują z kwestii stylów animacji i energii samej historii.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - premiera 2 czerwca 2023 roku.

Spider-Man Uniwersum 2 - warianty Pajączka w zwiastunie

