Spider-Man: Poprzez multiwersum - nowe plakaty z Pajączkami. Są Spider-Woman i Spider-Punk

fot. Sony Pictures Animation // Marvel Entertainment

Spider-Man: Poprzez multiwersum jest kontynuacją historii nagrodzonego Oscarem filmu z 2018 roku. W nowej odsłonie animowanych przygód Spider-Mana Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym, niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.

W sieci pojawiły się nowe plakaty z różnymi wariantami Spider-Manów z nadchodzącej animacji. Znajdują się na nich: Miles Morales (głos w angielskiej wersji podkłada mu Shameik Moore), Gwen Stacey (Hailee Steinfeld), Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), Spider-Woman - Jessica Drew (Issa Rae), Spider-Man India (Karan Soni) i Spider-Punk (Daniel Kaluuya). Plakaty znajdują się na początku poniższej galerii.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - plakaty i zdjęcia

Spider-Man: Poprzez multiwersum - Spider-Man (Miles Morales)

W obsadzie produkcji oprócz wyżej wymienionych aktorów głosowych oryginalnej wersją znaleźli się: Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham i Jason Schwartzman.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - opis fabuły

W filmie po wydarzeniach z poprzedniej produkcji multiwersum doznało uszkodzeń i złoczyńcy nie trafiają do tych światów, do których powinni. Miles Morales musi połączyć siły między innymi z Gwen Stacy i Spider-Manem 2099, aby naprawić całą sytuację. Głównym złoczyńcą produkcji będzie Spot.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - premiera filmu w Polsce 2 czerwca 2023 roku.