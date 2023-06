Spider-Man: Poprzez multiwersum - potężna lista easter eggów. Warianty Pajączka i odniesienia do komiksów

Marvel/materiały prasowe

Spider-Man: Poprzez multiwersum jest kontynuacją historii nagrodzonego Oscarem filmu z 2018 roku. W nowej odsłonie animowanych przygód Spider-Mana, która już dostępna jest w kinach w Polsce, Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym, niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.

Twórcy od początku zapowiadali udział ponad dwustu Spider-Manów oraz wielu innych niespodzianek, więc nic dziwnego, że lista easter eggów opracowana przez The Hollywood Reporter, robi wrażenie swoimi rozmiarami. Mieliśmy udział kilku postaci z live-action, a nawet pojawiły się odniesienia do Kinowego Uniwersum Marvela. Jest też oczywiście masa odniesień do komiksów, bo twórcom trzeba przyznać, że znają je na wyrywki i potrafią skutecznie z nich korzystać. Jeśli już widzieliście widowisko to sprawdźcie koniecznie, co przegapiliście lub zerknijcie po wytłumaczenie niektórych scen.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - lista easter eggów

1. Miguel O'Hara (Spider-Man 2099) - irlandzko-latynoski Spider-Man z Nowego Jorku z roku 2099. Stworzony przez scenarzystę Petera Davida i rysownika Ricka Leonardiego (w filmie pojawia się okładka z tym bohaterem jego autorstwa). Spider-Manem zostaje w wyniku przeprogramowania połowy swojego DNA na DNA pajęcze, co czyni go znacznie doskonalszą wersją tego superbohatera. W komiksach jego metody są nieco bardziej radykalne, ale nigdy nie był złoczyńcą. W animacji też nim nie jest w dosłownym ujęciu, ale może być tak odczytywany przez widzów.