Spider-Man - ogłoszono nową animację od Sony Pictures. Miles Morales kontra atak paniki

fot. materiały promocyjne

Sony Pictures Animation i Sony Pictures Imageworks wydadzą nową krótkometrażówkę ze świata Spider-Mana, zatytułowaną The Spider Within. Co wiemy na jej temat?

The Spider Within to część nowego programu mentorskiego Sony Pictures Animation i Sony Pictures Imageworks o nazwie LENS (Leading and Empowering New Storytellers), który ma na celu umożliwienie utalentowanym kandydatom z niedostatecznie reprezentowanych grup na zdobycie cennego doświadczenia przywódczego na stanowiskach kierowniczych.

The Spider Within - nowa animacja od Sony Pictures

Akcja będzie rozgrywać się w świecie filmów Spider-Man: Poprzez multiwersum i Spider-Man Uniwersum. W centrum historii będzie Miles Morales, próbujący pogodzić obowiązki nastolatka, przyjaciela i ucznia z byciem superbohaterem. Bohater po wyjątkowo trudnym dniu radzenia sobie z życiem pod taką presją, doświadcza ataku paniki. To wydarzenie zmusza go do zmierzenia się ze swoimi lękami, ale przede wszystkim uczy, że prośba o pomoc może być równie odważnym wyczynem, co chronienie miasta przez złem.

Kiedy premiera The Spider Within? Film krótkometrażowy zadebiutuje ekskluzywnie podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Annecy w czerwcu 2023 roku.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - 9 ważnych postaci

Poniższe zdjęcia przedstawiają dziewięć ikon ważnych postaci, które wystąpią w filmie. Wszystkie są jakimiś wariantami Pajączka. Dodaliśmy także zdjęcia, które pokazują jak postacie wyglądały w komiksach, zwiastunie czy grach komputerowych.