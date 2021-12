Spider-Man: Bez drogi do domu - prognozy box office rosną. Takiego wyniku nie było od 2 lat

fot. materiały prasowe

Box Office Pro opublikował nowe prognozy box office dla filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Dotyczą one otwarcia w premierowy weekend w Ameryce Północnej. Kilka tygodni temu była to kwota na minimalnym poziomie 135 mln dolarów. Po tym, jak ruszyła przedsprzedaż mówi się o przekroczeniu 200 mln dolarów. Ściślej wskazują na minimalną granicę od 190 mln dolarów do 250 mln dolarów w 3 dni. Szacują też, że łączne wpływy z Ameryki Północnej wyniosą od 520 do 690 mln dolarów.

Będzie to pierwszy film od maja 2019 roku, gdy zadebiutował Avengers: Koniec gry, który przekroczył 200 mln dolarów podczas weekendu otwarcia. Będzie to też pierwszy film w czasach pandemii, który przekroczy 100 mln dolarów otwarcia. Nie da się ukryć, że to pierwsza sytuacja, gdy rozmawiamy o wynikach na poziomie sprzed pandemii koronawirusa.

Spider-Man: Bez drogi do domu - pokazy prasowe z ograniczeniem

Dziennikarze ujawnili, że przed wywiadami z obsadą superprodukcji Marvel Studios oraz Sony nie pokażą im całego filmu. Dokładnie zobaczą jedynie 30-40 początkowych minut z ponad dwóch godzin. Cały film będą mogli obejrzeć dopiero w premierowy weekend. Choć nie jest to coś nowego, bo Sony czasami to robi, np. zrobili podobnie przy serii Niesamowity Spider-Man, to dziennikarze wskazują, że jest to raczej efekt wpadki z Eternals, gdy po uroczystej premierze dziennikarz prestiżowego Variety otwarcie wrzucił mocny spoiler na Twittera. Sony i Marvel nie chcą spoilerów w sieci przed premierą.

Spider-Man: Bez drogi do domu - galeria

Do galerii doszło kilka nowych plakatów, w tym ten, który promuje seans w IMAX.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 grudnia 2021 roku.