Spider-Man Uniwersum 2 - grafiki promocyjne dają lepsze spojrzenie na troje głównych bohaterów animacji

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Across the Spider-Verse to kontynuacja nagrodzonej Oscarem animacji z 2018 roku. Kampania marketingowa filmu powoli się rozkręca. Do sieci trafiły nowe grafiki promocyjne produkcji. Ukazują one troje głównych bohaterów animacji. Możecie sprawdzić je poniżej.

Po wydarzeniach z poprzedniego filmu multiwersum zostało popsute i złoczyńcy trafiają do innych światów niż tych, z których pochodzą. Miles Morales łączy siły między innymi z Gwen i Spider-Manem 2099, aby naprawić sytuację.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - grafiki promocyjne

Spider-Man: Across the Spider-Verse

W obsadzie produkcji znajdują się Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Daniel Klauuya, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Issa Rae, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham i Jason Schwartzman.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - premiera filmu w USA 2 czerwca 2023 roku.