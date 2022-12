Spider-Man Uniwersum 2 - najciekawsze warianty Pajączka w zwiastunie. Wilkołak, Spider-Woman i Peter Parker z torbą na głowie

Fot. Marvel, Sony Animation

Opublikowano nową zapowiedź animacji Spider-Man: Poprzez multiwersum. To druga część nagradzanej produkcji Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. Jak można się domyśleć, po raz kolejny widzowie poznają najbardziej szalone warianty Pajączka. Według obliczeń portalu GamesRadar, jest ich ponad 40! My wybraliśmy najciekawsze z nich i porównaliśmy je z komiksowymi odpowiednikami i wersjami z gier. Spider-Girl, Pajączek jako wilkołak, Spider-Woman, Peter Parker z torbą na głowie i Spider-Cop to tylko wierzchołek góry lodowej. Przekonajcie się sami!

Spider-Man Uniwersum 2 - warianty Pajączka w zwiastunie

Dajcie znać, którą z tych postaci chcecie zobaczyć w filmie. Czekamy z niecierpliwością na wasze komentarze!

Spider-Man Uniwersum 2 - o czym film?

W filmie po wydarzeniach z poprzedniej produkcji multiwersum doznało uszkodzeń i złoczyńcy nie trafiają do tych światów, do których powinni. Miles Morales musi połączyć siły między innymi z Gwen Stacy i Spider-Manem 2099, aby naprawić całą sytuację. Głównym złoczyńcą produkcji będzie Spot.

W obsadzie produkcji znajdują się Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Daniel Klauuya, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Issa Rae, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham i Jason Schwartzman.

Spider-Man Uniwersum 2 - kiedy premiera?

Spider-Man: Poprzez multiwersum - premiera filmu w USA 2 czerwca 2023 roku.