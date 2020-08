[SPOILER] oficjalnie potomkiem Supermana. Tę postać znacie już z Arrowverse

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Fani komiksów DC doskonale wiedzą, że Legion Superbohaterów to złożona z potężnych postaci grupa działająca w przyszłości uniwersum. Jednym z najważniejszych jej członków od lat jest Mon-El, heros, którego mogliśmy obserwować w Arrowverse w serialu Supergirl. Teraz oficjalnie potwierdzono, że w świecie powieści graficznych jest on potomkiem samego Supermana.

W tym miejscu warto przypomnieć, że wraz z biegiem czasu wielokrotnie zmieniano genezę bohatera. W swojej najnowszej wersji okazał się on nie przedstawicielem kosmicznej rasy Daxamitów, a pochodzącym z odległej przyszłości potomkiem Superboya - ten fakt czyni go jednocześnie członkiem rodu Człowieka ze Stali. Komiks Legion of Super-Heroes #8 sugeruje w dodatku, że Mon-El może być po prostu Kryptończykiem.

Taki obrót spraw zdaje się tłumaczyć chłodny stosunek do niego, który przejawia Jon Kent. Przypomnijmy, że wcześniej okazało się, iż to właśnie syn Clarka Kenta w miarę trwania uniwersum stanie się najsłynniejszym z Supermanów, w dodatku to on powoła do istnienia Legion Superbohaterów.