SpongeBob Kanciastoporty - kompan SpongeBoba dostanie swój własny serial

fot. Nickelodeon

SpongeBob Kanciastoporty otrzyma spin-off. Portal Deadline poinformował, że Nickelodeon dopina szczegóły serialu zatytułowanego The Patrick Star Show. Jak wskazuje nazwa, będzie to produkcja z Patrickiem w roli głównej. Całość ma mieć charakter programów typu talk-show jak m.in. The Larry Sanders Show.

W obsadzie głosowej serialu powróci jako Patrick Bill Fagerbakke, ale ma pojawić się też dużo nowych postaci. Nie zabraknie oczywiście pojawienia się w serialu SpongeBoba.

źródło: YouTube

Przypomnijmy, że SpongeBob Kanciastoporty jest serialem animowanym emitowanym od 1999 roku. Nickelodeon od jakiegoś czasu ma w planach seriale oraz filmy kinowe z udziałem popularnych bohaterów. The Patrick Star Show ma być kolejnym z projektów.