Spotkanie z Ramą: kolejny klasyk SF Arthura C. Clarke'a doczeka się wznowienia

Rebis

Spotkanie z Ramą to wydana po raz pierwszy w 1972 roku powieść science fiction Arthura C. Clarke'a. Opowiada o tajemniczej asteroidzie zbliżającej się do Słońca i misji, które ma ją zbadać i nawiązać kontakt. Dom Wydawniczy Rebis planuje premierę na 30 maja br.

Swego czasu powieść została obsypana nagrodami: wśród wyróżnień znajdują się Nebula, BSFA, Hugo, Nagroda Campbella, Nagroda Locusa i Nagroda Jupitera.

Spotkanie z Ramą ukaże się w ramach serii Wehikuł Czasu, w której prezentowane są klasyczne utwory science fiction. Do tej pory znalazły się w niej książki m.in. Philipa K. Dicka, Roberta A. Heinleina, Rogera Zelaznego, Briana W. Aldissa, George'a Orwella czy Isaaaka Asimova.

Spotkanie z Ramą to kolejna powieść Arthura C. Clarke'a w serii. Wcześniej ukazały się dwa tomy Odysei kosmicznej oraz Koniec dzieciństwa.

Spotkanie z Ramą - okładka i opis

Źródło: Rebis

Odkąd w 2077 roku duża asteroida uderzyła w Ziemię, powodując ogromne straty materialne i zabijając setki tysięcy ludzi, astronomowie bacznie śledzą ruchy wszystkich takich obiektów. Gdy blisko sześćdziesiąt lat później w Układzie Słonecznym pojawia się Rama, jego rozmiary i prędkość budzą niepokój. Zdjęcia z sondy kosmicznej tylko go pogłębiają ‒ rzekoma asteroida ma zadziwiająco regularny kształt i najwyraźniej jest statkiem obcej cywilizacji. Jakie ma zamiary? Dokąd tak naprawdę zmierza Rama? Czy zagraża ludzkości?

Na wszystkie te pytania ma odpowiedzieć załoga Śmiałka, jednostki Straży Kosmicznej. Ludziom komandora Nortona udaje się przybić do statku, ale mają niewiele czasu. Podczas gdy Rama nieubłaganie zmierza ku Słońcu, astronauci z mozołem prowadzą badania. Czy zdołają spotkać obcych i poznać ich intencje?