Squid Game w wyścigu o nagrodę Emmy? Możliwy historyczny moment?

fot. Netflix

Jak donosi Variety: "Koreański serial o przetrwaniu (Squid Game) , który szybko stał się jednym z najczęściej oglądanych seriali Netflixa, rzeczywiście kwalifikuje się do Primetime Emmy" - potwierdziła Amerykańska Akademia Telewizyjna. Według rzecznika Akademii, serial może zostać zgłoszony do wyścigu o Primetime Emmy. Squid Game został wyprodukowany na skalę międzynarodową, więc ma prawo konkurować w Międzynarodowej Akademii Telewizyjnej. Jedyną zasadą jest to, że nie można brać udziału w obu konkursach, ponieważ zarówno Akademia Telewizyjna (z siedzibą w Los Angeles), jak i Międzynarodowa Akademia Telewizyjna (z siedzibą w Nowym Jorku) mają zasady uniemożliwiające podwójne zdobywanie Emmy.

Oto konkretna zasada Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej: "Zagraniczna produkcja telewizyjna nie kwalifikuje się. Chyba, że jest wynikiem koprodukcji (zarówno finansowej, jak i twórczej) pomiędzy partnerami amerykańskimi i zagranicznymi, która poprzedza rozpoczęcie produkcji i której celem jest pokazanie jej w telewizji amerykańskiej. Twórca każdego projektu wyprodukowanego w USA lub poza USA, we współtworzeniu pomiędzy partnerami amerykańskimi i zagranicznymi oraz w języku, który jest w znacznym stopniu (tj. 50% lub więcej) inny niż angielski, ma prawo zgłosić twórczość i jej indywidualne osiągnięcia w jednej, dowolnej kategorii (uprawienie do konkursu nagród Primetime Emmy lub do konkursu nagród Międzynarodowej Akademii Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej)".

fot. Netflix

Fani już huczą, że Squid Game może być telewizyjną wersją Parasite, który przełamał nowy grunt na Oscarach. W 2020 roku Parasite stał się pierwszym nieanglojęzycznym filmem, który otrzymał nagrodę w najważniejszej kategorii (Najlepszy film). Walka o nagrodę Primetime Emmy zwiastuje trudniejszą do pokonania konkurencję, biorąc pod uwagę samą liczbę kwalifikujących się uczestników. Do tego dochodzi jeszcze kwestia treści. Squid Game jest brutalny. Pomimo tego, że głosujący w Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej stali się bardziej otwarci na gatunki (Gra o tron, Kraina Lovecrafta), to wciąż jest to rzadkość.

Mimo to, Netflix ma na wyciągnięcie ręki fenomenalny Squid Game, a ekscytująca perspektywa koreańskojęzycznego hitu, który trafi na ekrany FYC, może sprawić, że natychmiast znajdzie się on na szczycie listy nagród. Telewizja szybko staje się globalna, a ekspansja amerykańskich streamerów na całym świecie i w lokalnych nieanglojęzycznych produkcjach - takich jak Squid Game, ma sprawić, że sprawy staną się o wiele bardziej skomplikowane dla Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej.

W przeszłości amerykańscy producenci i sieci skupiały się głównie na rynku amerykańskim. Jeśli ich międzynarodowe filie produkowały dla sieci poza granicami kraju, to tylko i wyłącznie na lokalne rynki, a nie dla amerykańskiej widowni. To sprawiło, że podział na nagrody był dość jasny. Mimo, że Squid Game "nie był tworzony z myślą o widzach w USA", to technicznie rzecz biorąc nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ Netflix tworzył serial dla abonentów na całym świecie. Ten ogólnoświatowy zasięg może teraz pozwolić streamerom na zgłaszanie do Primetime Emmys każdego programu, który wyprodukują, gdziekolwiek, pod warunkiem, że został on stworzony we własnym zakresie, a nie pozyskany od kogoś z zewnątrz.

W poprzedniej edycji Emmy, tylko jeden serial w języku innym niż angielski został zgłoszony do konkursu Emmy. To argentyńska telenowela komediowa Netflixa, Millennials, która wystartowała w wyścigu po nagrodę. Uważa się, że to producenci serialu zgłosili serial, a nie Netflix.

Nagrody Primetime Emmy nie mają obecnie kategorii dla programów nieanglojęzycznych, ale w pewnym momencie może to się zmienić. Rewolucja streamerów może doprowadzić do rozmów na temat stworzenia takich kategorii, jeśli zainteresowanie i dostępność nieanglojęzycznych programów nadal będzie rosła.

"Jeśli takie kategorie mają zostać utworzone, Akademia Telewizyjna powiadomi Międzynarodową Akademię o tym fakcie z co najmniej osiemnastomiesięcznym wyprzedzeniem" - czytamy w regulaminie. "Utworzenie nowych kategorii nieanglojęzycznych nie będzie miało wpływu na kategorie Międzynarodowej Akademii, a producent będzie miał możliwość zgłoszenia istniejącej kategorii Primetime Emmy, nowej kategorii nieanglojęzycznej Primetime Emmy lub kategorii Międzynarodowej Akademii, do której się kwalifikuje. Można zgłosić tylko jedną taką kategorię."