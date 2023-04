Squid Game w wersji amerykańskiej? Netflix podobno chce zrobić remake

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Jeff Sneider ostatnio często przewija się w mediach, a wiele informacji podawanych przez niego potem potwierdzono. Jego źródła poinformowały go o wstępnych planach Netflixa do zrobienia anglojęzycznego remake'u popularnego Squid Game. Podobno chcą, aby projektem zajął się sam David Fincher, który wcześniej współpracował z nimi między innymi przy serialu Mindhunter. Na ten moment nikt nie potwierdza, ani nie dementuje plotki. Nie wiadomo też, czy Fincher jest zainteresowany serialem.

Squid Game - sukces bez precedensu

Squid Game ugruntował na świecie popularność seriali nieanglojęzycznych. Stał się też przełomem i fenomenem w Stanach Zjednoczonych, w których do tej pory Amerykanie nie przepadali aż tak za seansami z napisami. Efektem tego wszystkiego jest wynik oglądalności Squid Game, do którego nie dotarł jeszcze żaden serial. To najpopularniejsza produkcja w historii Netflixa z wynikiem 1,650,450,000 wyświetlonych godzin w pierwszych 28 dniach od premiery. Nic więc dziwnego, że Netflix może rozważać remake lub coś w tym stylu. Prace nad 2. sezonem koreańskiego hitu trwają.