Netflix - ten serial bije rekordy! Pokonał 2. sezon Ginny & Georgia i Kim jest Anna?

Fot. Netflix

The Night Agent dostał się do rankingu najpopularniejszych seriali Netflixa wszechczasów! Jak wyglądają jego statystyki?

The Night Agent utrzymywał się na szczycie rankingu anglojęzycznych seriali na Netflixie od 3 do 9 kwietnia. W tym czasie był oglądany przez 130,48 mln godzin. Łącznie uzyskał wynik 515,57 mln godzin od czasu premiery, który odbyła się 23 marca 2023 roku.

The Night Agent - jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa

To oznacza, że serial jest na 9. miejscu Most Popular List, tym samym wyrzucając z rankingu 2. sezon Ginny & Georgia, który był oglądany przez 504 mln godzin w ciągu pierwszych 28 dni. Teraz na 10. miejscu jest Kim jest Anna?.

Serial wciąż może jednak wspiąć się jeszcze wyżej: Netflix mierzy popularność na podstawie pierwszych 28 dni, więc The Night Agent ma jeszcze około tygodnia na zdobycie lepszego miejsca.

Netflix - najpopularniejsze seriale anglojęzyczne

Oprócz The Night Agent, w okresie od 3 do 9 kwietnia widzowie oglądali też między innymi 2. sezon Cień i Kość, Beef i 4. sezon You. Zobaczcie szczegółowy ranking poniżej.

10. You (4. sezon)