STALKER 2: Heart of Chornobyl z rozbudowanym arsenałem. Zwiastun pokazuje dostępne bronie i ich ulepszenia

fot. GSC Game World

Reklama

W grze STALKER 2: Heart of Chornobyl natkniemy się na wiele zagrożeń. Na szczęście gracze będą mieli dostęp do wielu różnych broni i narzędzi, które pozwolą im radzić sobie z wyzwaniami. To właśnie na arsenale skupia się nowy zwiastun gry.

Wygląda na to, że cała mechanika uzbrojenia będzie bardzo rozbudowana. O wyposażenie trzeba będzie dbać, nie zabraknie również opcji korzystania z różnego typu amunicji, stosowania ulepszeń czy instalowania modyfikacji. Pod uwagę trzeba będzie brać także szereg innych czynników, przez które z każdej broni będzie strzelało się inaczej.

Premiera STALKER 2 już 20 listopada na PC oraz konsoli Xbox Series X|S. Gra od dnia debiutu dostępna będzie w katalogu usługi Xbox Game Pass, potwierdzono również, że będzie można zagrać w nią również w chmurze korzystając z GeForce Now.