Doktor Strange w multiwersum obłędu - Anson Mount komentuje swój występ. Był zdumiony propozycją

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

ABC/Marvel

W filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu mogliśmy zobaczyć kilka zupełnie niespodziewanych, gościnnych występów. Członkowie obsady systematycznie zabierają głos na temat swojego udziału w produkcji; po Charlize Theron, która w scenie po napisach pojawiła się jako Clea, teraz na podobny krok zdecydował się Anson Mount.

Przypomnijmy, że w najnowszej odsłonie MCU sportretował on Blackagara Boltagona aka Black Bolta, który zasiadał w grupie Iluminatów z Ziemi-838. Obecność Mounta na ekranie mogła zdumiewać wielu widzów; aktor powtórzył swoją rolę z okrytego złą sławą serialu Marvel’s Inhumans z 2017 roku. Do powrotu do postaci Black Bolta odnosi się on teraz następująco:

Kevina Feige Samem Raimim W końcu mogę o tym mówić bez wyjawiania zbyt wielu spoilerów. Telefon od(prezesa Marvel Studios - przyp. aut.) był jednym z najbardziej niespodziewanych w moim życiu. To był dla mnie zaszczyt i radość, by w końcu móc pracować z, który w pełni do mnie dotarł i mocno zaangażował się w pokazanie mi, jak to zrobić najlepiej. Jestem więcej niż wdzięczny za to doświadczenie.

Dodajmy również, że we wtorek (17.05) Doktor Strange 2 przekroczył barierę 700 mln USD wpływów w globalnym box office - na ten rezultat składa się 297,4 mln USD z rynku północnoamerykańskiego oraz 406,4 mln USD z pozostałej części świata. Analitycy prognozują, że w najbliższy weekend film pokona granicę 800 mln USD przychodów, a dobicie do 1 mld USD wpływów wydaje się coraz realniejsze.

Wszystkie osoby, które seans produkcji mają już za sobą, raz jeszcze zachęcamy do zapoznania się z naszą analizą ukrytych w filmie easter eggów i innych smaczków:

Księga Vishanti, która stanowi ważną część fabuły filmu, jest znaczącym elementem mitologii Strange'a – tak naprawdę od jego debiutu w latach 60. Bohater często stosuje artefakt na kartach powieści graficznych.