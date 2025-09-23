placeholder
Stan Lee powróci... jako hologram AI. Internauci oburzeni

Stan Lee, legendarny twórca komiksów, bez którego wpływu Kinowe Uniwersum Marvela nie byłoby obecnie tak popularne, powróci jako... hologram. O co dokładnie chodzi?
Wiktor Stochmal
Stan Lee to istna legenda branży komiksowej i twórca lub współtwórca jednych z najpopularniejszych postaci w historii tego medium, które potem po latach ukazywały się na wielkim ekranie w ramach kolejnych adaptacji. Artysta zmarł 12 listopada 2018 roku. Fani na całym świecie opłakiwali jego odejście, ale jego twórczość pozostała wiecznie żywa. Teraz jednak... Stan Lee ma powrócić.

Disney daje Jimmy'emu Kimmelowi wolną rękę. "Powie to, co chce" i "Koszmar się skończył"

Okazuje się, że Stan Lee ma powrócić jako hologram napędzany przez sztuczną inteligencję, który będzie w stanie rozmawiać z fanami i reagować w czasie rzeczywistym na ich słowa. Stanie się to w ramach L.A. Comic-Con, który potrwa od 26 września do 28 września 2025 roku. Wejściówka do specjalnej sekwencji poświęconej Lee kosztuje od piętnastu do dwudziestu dolarów w zależności od tego, czy bilet kupiono wcześniej czy na miejscu. Całe doświadczenie ma przypominać prawdziwą interakcję z autorem. Będzie można zrobić sobie zdjęcie z hologramem lub spędzić trzy minuty na rozmowie twarzą w twarz. Organizatorzy zapowiedzieli też, że być może hologram pojawi się w jeszcze innych miejscach w trakcie całego wydarzenia.

Ta wieść spotkała się z bardzo burzliwą reakcją w sieci. Jedni uważają to za świetne wykorzystanie sztucznej inteligencji, a inni wspominają o wyzyskiwaniu, którego ofiarą padł artysta w ostatnich latach życia. Użycie sztucznej inteligencji do "ożywienia" kogoś też jest kontrowersyjnym zabiegiem, który nie spotkał się z aprobatą internautów. Dla wielu jest to niemoralne działanie, które ma tylko posłużyć bogaceniu się organizatorów, a nie godnym wspominaniu autora i jego twórczości. Niektórzy twierdzą, że sam Lee nie pochwalałby podobnego pomysłu w dobie rozwoju AI i zagrożeń, które ta technologia ze sobą niesie jeśli chodzi o pracę artystów i autorów.

Stan Lee jako hologram - reakcje

Stan Lee jako hologram - reakcje
Źródło: fot. X (@StephenSeanFord)
Źródło: screenrant.com

Wiktor Stochmal
