Star Trek - klingońskie wino w produkcji. Nowinki o 3. sezonie Discovery

fot. materiały prasowe

Na początek drobne nowinki o 3. sezonie Star Trek: Discovery. W obsadzie powrócił Kenneth Mitchell, który w pierwszych dwóch sezonach grał trzech różnych Klingonów. W nowej serii po raz pierwszy pojawi się jak człowiek. Zobaczymy go w 2. odcinkach.

W nowym wywiadzie Jason Isaacs został ponownie zapytany, czy powróci jako Lorca. Aktor odmówił odpowiedzi, więc chciał niczego dementować ani potwierdzać. Być może coś jest na rzeczy.

Firma Wines That Rock ogłosiła nową kolekcję. W ramach umowy z ViacomCBS Consumer Products wprowadzają do sprzedaży klingońskie krwiste wino. dobrze znane fanom Star Treka. Zostało ono stworzone na bazie Cabernet Sauvignon. Swoje wino będzie mieć również Zjednoczona Federacja Planety na bazie Old Vine Zinfandel.

Przy przygotowaniu klingońskiego krwistego wina współpracowali eksperci od klingońskiej kultury z Klingon Assault Group oraz Instytutu Języka Klingońskiego. Wszystko związane z winem miało być autentycznie osadzone w uniwersum Star Treka (np. dołączają trzy unikatowe korki z klingońskimi przysłowiami). To tyczy się też specjalnego przygotowania wina, by osiągnąć oczekiwany efekt.