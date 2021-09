Star Trek: Picard - historia inspirowana jest klasycznym filmem uniwersum

fot. materiały prasowe

W 2. sezonie serialu Star Trek: Picard przez działania Q bohaterowie są zmuszeni do cofnięcia się w czasie do XXI wieku, aby naprawić rzeczywistość. Wszystko po to, by odwrócić sytuację, która doprowadziła do stworzenia totalitarnej przyszłości. Biorąc pod uwagę, że jednym z showrunnerów 2. sezonu jest Terry Matalas, nie jest to zaskoczenie, bo twórca 12 małp lubi zabawy z czasem.

W jednym z wywiadów drugi showrunner serialu Akiva Goldsman wyjawił, że ta fabuła z podróżami w czasie właśnie wyszła ze strony Terry'ego Matalas. Mówi otwarcie, że inspiracją był film Star Trek IV: Powrót na Ziemię.

Co się naprawdę wydarzyło, że Q tak łatwo zmienił przyszłość? Akiva Goldsman sugeruje, że może to mieć związek z królową Borg i jej wpływem na Picarda. Potwierdza, że Jean-Luc będzie zmagać się ze swoją przeszłością.

W ekipie producentów są Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Stewart, Terry Matalas, Michael Chabon, Doug Aarniokoski, Dylan Massin, Heather Kadin, Rod Roddenberry i Trevor Roth.

Star Trek: Picard - premiera 2. sezonu w platformie streamingowej Amazon Prime Video w lutym 2022 roku.