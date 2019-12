Star Trek: Picard - showrunner odchodzi z serialu

23 stycznia swoją premierę będzie miał serial Star Trek: Picard opowiadający o losach tytułowego, ikonicznego bohatera z uniwersum Star Trek. Według najnowszej informacji Michael Chabon, który był showrunnerem 1. sezonu projektu nie będzie piastował tego stanowiska przy potencjalnej, kolejnej odsłonie. Powodem rezygnacji twórcy jest praca nad serialem The Adventures of Kavalier and Clay dla stacji Showtime. To adaptacja powieści Chabona pod tym samym tytułem.

Ponadto twórca niedawno zarzucił prace nad projektem Ghost Ship. Miał to być oparty na faktach serial, który miał opowiadać historię tragicznego pożaru w Zatoce San Francisco w 2016 roku. Jednak z powodu głosów sprzeciwu rodzin ofiar tego wydarzenia Chabon zawiesił na czas nieokreślony rozwój projektu. Powiedział przy okazji, że jeśli kiedyś do niego wróci, to zrobi go z największym poszanowaniem uczuć rodzin osób zmarłych w tym pożarze.