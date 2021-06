Star Trek: Prodigy - grafiki z serialu animowanego z Janeway. Zaskakujący szczegół

fot. materiały prasowe

Amerykańska platforma streamingowa Paramount+ opublikowała nowe szczegóły serialu animowanego Star Trek: Prodigy. Wiemy, że jedną z bohaterek kreskówki będzie Kathryn Janeway ze Star Trek: Voyager, której głosem będzie oczywiście Kate Mulgrew.

W obsadzie ogłoszono takie nazwiska jak Rylee Alarraqui, Brett Gray, Angus Imrie, Jason Mantzoukas, Ella Purnell i Dee Bradley Baker. Wcielą się w istoty różnych pozaziemskich ras, który tworzą załogę statku.

A jaka rola Janeway? Okazuje się, że to nie będzie dosłownie ona! Ta Janeway będzie stanowić hologram treningowy na statku bohaterów, który ma pomagać załodze w sytuacjach awaryjnych.

Za produkcję odpowiadają Nickelodeon Animation Studio oraz CBS Studios. Jest to pierwszy serial animowany w świecie Star Trek skierowany do najmłodszych dzieci. Twórcy jednak zapowiadają, że dorośli fani też będą mieli co tutaj szukać.

Star Trek: Prodigy

Star Trek: Prodigy - opisy bohaterów

Rok-Tahk - wyjątkowa bystra ośmiolatka z rasy Brikar. Jest trochę nieśmiała, ale uwielbia zwierzęta.

Dal - 17-latek z nieznanej rasy. Nawet w najtrudniejszych chwilach t mocno trzyma się nadziei.

Zero - postać z rasy Medusan, czyli nie ma płci i jest oparta na energii. Nosi specjalny strój ukrywający prawdziwy wizerunek, bo inni oszaleliby na sam widok.

Jankom Pog - 16-latek należący do rasy Tellarite. Znani oni są z bycia doskonały mediatorami i ten bohater również jest w tym dobry.

Gwyn - 17-latka z rasy Vau N'akat, która została wychowana przez ojca na górniczej planecie. Marzy o odkryciu galaktyki.

Murf - postać nieznanej rasy, który wygląda jak niezniszczalna galareta. Lubi jeść części statku.

Star Trek: Prodigy - premiera jesienią 2021 roku. Na razie nie wiadomo, kto będzie wyświetlać serial w Europie.