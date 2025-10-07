placeholder
Star Trek: Starfleet Academy - kiedy premiera serialu? Znamy miesiąc!

Star Trek: Starfleet Academy to nadchodzący serial z tego uniwersum, który został już nakręcony. Wygląda na to, że jedna z osób z obsady przez przypadek zdradziła, kiedy produkcja zadebiutuje w streamingu.
Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction fot. materiały prasowe
Kiedy premiera Star Trek: Starfleet Academy? Aktorka Gina Yashere opublikowała post na Instagramie ze zdjęciem swojej postaci, w którym ujawniła, że premiera odbędzie się w styczniu 2026 roku! Nazywamy to wyciekiem, bo aktorka nieumyślnie zdradziła coś, czego nie powinna, a post został szybko edytowany. Jednak dziennikarze i internauci zdążyli zrobić zrzuty ekranu, więc- jak to bywa - nic w sieci nie ginie.

Star Trek: Starfleet Academy

Aktorka lub osoba odpowiedzialna za jej media społecznościowe zmieniła w poście fragment z „do zobaczenia w styczniu 2026 roku” na „do zobaczenia na początku 2026 roku”.

nullfot. comicbook.com

Star Trek: Starfleet Academy – opis fabuły

Star Trek: Starfleet Academy opowiada o przygodach nowej klasy kadetów w jednym z najbardziej legendarnych miejsc w galaktyce. Pod czujnym i wymagającym okiem swoich instruktorów odkrywają, co naprawdę oznacza zostać oficerem Gwiezdnej Floty. W trakcie nauki będą musieli zmierzyć się z rodzącymi się przyjaźniami, wybuchowymi rywalizacjami, pierwszymi miłościami oraz nowym wrogiem, który zagraża zarówno Akademii, jak i samej Federacji. 

Głównym złoczyńcą historii jest Nuss Braka (Paul Giamatti), który jest częściowo Klingonem, a częściowo pochodzi z rasy Tellarite. Zapowiadają go w tajemniczy sposób – jako postać z mętną przeszłością, powiązaną z jednym z kadetów. Na ekranie zobaczymy też Roberta Picardo, który ponownie wcieli się w wirtualnego lekarza znanego ze Star Trek: Voyager. Ze Star Trek: Discovery powrócą Tig Notaro oraz Oded Fehr. 

Star Trek: Starfleet Academy - główni bohaterowie

Tak wyglądają zdjęcia kadetów Akademii Gwiezdnej Floty:

Star Trek: Starfleet Academy - kadeci Akademii Gwiezdnej Floty

Star Trek: Starfleet Academy - kadeci Akademii Gwiezdnej Floty
fot. materiały prasowe
W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak Holly Hunter, Sandro Rosta, Karim Diané, Kerrice Brooks, George Hawkins i Bella Shepard. Gościnnie pojawią się Zoë Steiner, Gina Yashere oraz Tatiana Maslany.

Źródło: comicbook.com

