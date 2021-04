Star Trek: Strange New Worlds - sezon serialu będzie miał ciągłą fabułę? Producent odpowiada

Fot. CBS

Star Trek: Strange New Worlds to kolejny z szykowanych seriali wchodzących w skład telewizyjnego uniwersum Star Trek. Produkcja opowie o losach załogi statku USS Enterprise, Kapitana Pike'a, Spocka i reszty załogi, którzy wyruszają na misję, aby odkrywać nowe światy w galaktyce. Akiva Goldsman, który jest producentem wykonawczym projektu wyjawił w rozmowie z The Hollywood Reporter, że w porównaniu do choćby Star Trek: Discovery, nowa produkcja nie będzie zawierać jednej, głównej fabuły w sezonie, a będzie miała epizodyczny charakter, z nową opowieścią w każdym tygodniu. Tym samym twórcy chcą nawiązać do oryginalnej serii.

fot. Michael Gibson/CBS

Ponadto Goldsman został zapytany o przyszłość serialowego uniwersum Star Trek. Porównał sposób w jaki marka rozwija się w telewizji do tego, jak to robią produkcje MCU w Disney+. Jak zasugerował zawsze znajdzie się miejsce na kolejny serial z uniwersum.