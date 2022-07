Star Trek: Strange New Worlds - 2. sezon zaskoczy. Pojawią się bohaterowie serialu Lower Decks [SDCC 2022]

fot. materiały prasowe

Prace na planie 2. sezonu Star Trek: Strange New Worlds trwają od jakiegoś czasu, więc twórcy mają materiał, który można zaprezentować, ale niestety do sieci nie trafił pierwszy zwiastun. Przede wszystkim 2. sezon to ważna rola młodego Kirka, którego poznaliśmy w finale pierwszej serii. Wciela się w niego Paul Wesley, doskonale znany fanom Pamiętników wampirów. W trakcie rozmów na panelu aktor ujawnił, że jest podekscytowany i zaszczycony tym, że sam William Shatner go przywitał w świecie Star Treka. Obiecuje, że jego Kirk będzie mieć trochę więcej młodej werwy niż do tej pory widzieliśmy, bo w tym okresie jest on młodszy niż w oryginalnym serialu.

Strange New Worlds z Lower Decks

Podczas panelu ogłoszono zadziwiający crossover serialu z... animacją Star Trek: Lower Decks. Bohaterowie animacji mają odwiedzić Enterprise w ramach 2. sezonu Strange New Worlds. Będzie to szalony miks animacji z żywymi aktorami. Ma to nastąpić w 2023 roku. Nie wiadomo jeszcze, które postacie będą animowane i czy będzie to wyjaśnione fabularnie. Ogłoszono jednak, że Tawny Newsome i Jack Quaid wcielą się w aktorskie wersje swoich bohaterów, czyli Mariner i Boimlera. Jonathan Frakes ma reżyserować ten odcinek.

Za sterami serialu w roli showrunnerów stoją Akiva Goldsman oraz Henry Alonso Myers.

Star Trek: Lower Decks - zwiastun 3. sezonu

Bohaterowie odwiedzą stację kosmiczną z serialu Star Trek: Stacja kosmiczna.

A tak obsada bawiła się na panelu:

Star Trek: Strange New Worlds - data premiery 2. sezonu nie jest znana.