Star Trek - twórca serii zostanie uhonorowany kampanią Boldly Go

Rodzinna fundacja Gene Roddenberry'ego we współpracy z Paramount+ i firmą OTOY, planują kampanię nazwaną Boldly Go, która będzie częścią celebrowania spuścizny twórcy Star Treka, Gene'a Roddenberry'ego.

Kampania rozpocznie się 8 września podczas panelu poświęconego serii Star Trek. Udział wezmą między innymi LeVar Burton, George Takei, Patrick Stewart i inni. Syn Gene'a Roddenberry'ego, Rod Roddenberry, założyciel fundacji i prezes firmy, pojawi się także na panelu i ogłosi szczegóły kampanii Boldly Go. Jej założeniem jest zmotywowanie fanów na całym świecie do przesyłania zdjęć i filmów opisujących ich plany i nadzieje na następne 100 lat. W ten sposób chcą oddać hołd przesłaniu Star Treka, którym jest możliwość współpracy do budowania lepszej przyszłości. Fundacja będzie współpracować z firmą OTOY i znanymi artystami internetowymi, aby zgłaszane materiały wideo móc sprzedawać na aukcji w celu generowania zysków dla organizacji non-profit. Rod Roddenberry w rozmowie z Deadline dodał:

Kampania ma na celu wzbudzenie nadziei i stworzenie ludziom możliwości uczestniczenia w budowaniu lepszej przyszłości. Chcemy podziękować fanom za ich rolę w utrzymaniu znaczenia Star Treka i dziedzictwa mojego taty. Chcemy w ten sposób przypomnieć, że wartości, które napędzają tę serię - różnorodność, integracja i postęp - są ważne i osiągalne.

