Star Trek w teatrze? Są plany na musical

fot. Paramount+

Podczas San Diego Comic Con odbył się panel dyskusyjny związany z platformą streamingową Paramount+. Producent Akiva Goldsman, który pracował przy powstawaniu m.in. takich seriali, jak Star Trek: Picard, Star Trek: Następne pokolenie oraz jest twórcą Star Trek: Strange New Worlds, powiedział, że może powstać musical teatralny o Star Treku.

Star Trek jako musical

Podczas panelu producent został zapytany przez fana franczyzy, czy powstanie więcej odcinków musicalowych, jak "Kosmiczna rapsodia" z 2. sezonu Star Trek: Strange New Worlds. Goldsman odpowiedział:

Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie ustalania, czy możemy przenieść wersję [Star Treka] na scenę.

ROZWIŃ ▼

Rebecca Romijn, grająca Unę Chin-Riley w Strange New Worlds, która była obecna na panelu, podekscytowana wykrzyknęła, że nie może uwierzyć w to, co Goldsman właśnie powiedział. Producent jednak nie wyjawił żadnych szczegółów projektu, ani którą historię chciałby zaprezentować na deskach teatru.

fot. Paramount+