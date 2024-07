fot. Paramount Pictures

Tom Cruise ma w planach nowy projekt, który będzie realizować z reżyserem Christopherem McQuarriem. Film nosi tytuł Broadsword i opowiada o operacji SOE (Kierownictwa Operacji Specjalnych), brytyjskiej, tajnej agencji rządowej, działającej w czasach II wojny światowej. Kapitanem marynarki wojskowej rozbija się we Francji, stając się jedynym ocalałym. Pośród wojennego chaosu, musi samodzielnie dokończyć swoją misję.

Za scenariusz i reżyserię ma odpowiadać McQuarrie, a produkcją zajmuje się studio Warner Bros. Jak podaje serwis Worldofreel w obsadzie do Cruise'a mają dołączyć Henry Cavill i Marion Cotillard, z którymi prowadzone są rozmowy. Warto przypomnieć, że była gwiazda Wiedźmina po raz drugi spotkałaby się na planie z Amerykaninem po tym, jak razem zagrali w Mission: Impossible – Fallout (2018). Dla Cotillard byłaby to pierwsza współpraca z Cruisem.

Wcześniej podawaliśmy, że film miałby trafić do kin latem 2025 roku, ale teraz pojawiły się informacje, że w tym terminie rozpoczną się zdjęcia do Broadsword. Prawdopodobnie będzie to po nakręceniu filmu przez Alejandro Gonzaleza Inarritu, w którym Cruise gra główną rolę. Data premiery Broadsword nie została ujawniona.

fot. Apple // Marion Cotillard w filmie Ekstrapolacje (2023)