Star Wars 7 - aktorka z Legends of Tomorrow mogła zagrać Rey w filmie

Film Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy był powrotem po latach do uniwersum na dużym ekranie prezentując nam grupę nowych, młodych bohaterów wspieranych przez starą gwardię postaci. Główną, kobiecą rolę w produkcji zagrała nieznana wówczas jeszcze szerszej publiczności Daisy Ridley, której kariera wystrzeliła po tej przygodzie. Okazuje się, że również znana z Legends of Tomorrow Maisie Richardson-Sellers brała udział w przesłuchaniach do tej roli, łącznie aż sześciu. Jak wiadomo nie wygrała castingu, jednak zrobiła wrażenie na reżyserze widowiska, JJ Abramsie, który postanowił dać jej małą rolę Korr Selli.

Jak przyznaje sama aktorka pierwsza scena, którą miała okazję nakręcić była z udziałem Carrie Fisher. Było to dla Richardson-Sellers zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ wcześniej występowała głównie w teatrze.