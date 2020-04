Star Wars 9 - czołg w kształcie BB-8 mógł się pojawić. Jest szkice koncepcyjny

Jak donosi portal io9.com książka The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker trafiła już do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. Opublikowali z tej okazji kilka szkiców koncepcyjnych, wśród których są takie, których wcześniej nie widzieliśmy. Najciekawszym konceptem wydaje się duży czołg Ruchu Oporu w kształcie BB-8. Jak napisał autor grafiki Jake Lunt Davies, jest to efekt jego zabawy wizjami i sam nie jest przekonany, czy chciałby taki czołg zobaczyć na ekranie. A jak Wy to oceniacie?

Jest też wizja postaci, która miała być hołdem dla Ziggy'ego Stardusta stworzonego przez Davida Bowiego. Zobaczcie wszystkie w galerii (5 najnowszych na początku).

Przypomnijmy, że Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, koniec Gwiezdnej Sagi, zebrał na całym świecie kwotę 1 ml 74,1 mln dolarów.