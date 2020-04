Star Wars - Boba Fett, K-2SO i inni jako nowe figurki od Hasbro [ZDJĘCIA]

Hasbro kończy marzec oficjalnie prezentując nowe figurki ze świata Gwiezdnych Wojen. Należą one do serii The Black Series i The Vintage Collection. W skład tej pierwszej wchodzą zabawki przedstawiające Boba Fetta i Stormtroopera, natomiast w drugiej możemy zobaczyć K-2SO oraz Paratroopera. Należy zwrócić uwagę, że figurki Boby Fetta i Stormtroopera są karbonizowane, co stanowi podkategorię serii Black. Takie zabawki charakteryzują się metalicznym wykończeniem i bardziej eleganckim opakowaniem. Figurki są dostępne w przedsprzedaży. W poniższej galerii możecie obejrzeć ich zdjęcia.

Star Wars figurka Hasbro