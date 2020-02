Star Wars 9 - nowe szkice z wizji niedoszłego reżysera. Ależ to pięknie wygląda!

Star Wars 9 zanim był filmem Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie miał być projektem o zupełnie innej fabule i tytule. Informowaliśmy Was o wycieku szczegółów informacji o pomysłach autorstwa Colina Trevorrowa oraz Dereka Connolly'ego. Ich Star Wars: Duel of the Fates miał kilka wersji scenariusza i w publikowanych wcześniej tekstach przytaczaliśmy Wam wszelkie dostępne detale.

Wyciek scenariusza był potwierdzany przez rzetelne amerykańskie portale, a poprzedni wyciek szkiców potwierdził sam reżyser, Colin Trevorrow. Do sieci trafiły kolejne, które obrazują wizje filmowca z kilku wersji scenariusza.

Widzimy między innymi walki na Coruscant, ponieważ bitwa na powierzchni tej kluczowej dla Gwiezdnych Wojen planety miała zająć większość filmu, Kylo Rena z nową maską bardziej w stylu Vadera oraz jego walkę na Mortis z Rey, która dzierży podwójny miecz świetlny.

Zobaczcie również znaczący szkic, w którym Kylo Ren wykorzystuje nową zdolność Mocy - wysysanie życia. Ten pomysł pojawił się również w wersji Abramsa i umiejętność wykorzystywał Palpatine.

W galerii szkiców przy każdym będzie opis kontekstu sceny. Jeśli nie czytaliście wszystkich szczegółów fabularnych z wycieku scenariuszy, poniżej macie linki do obu newsów.

Star Wars 9: Duel of the Fates - szkice

Star Wars 9 - BB-8 w przebraniu infiltruje bazę Najwyższego Porządku na planecie Kuat

Przypomnijmy, że Colin Trevorrow rozstał się z Lucasflmem przez różnice kreatywne. Nieoficjalnie mówiło się, że był to wynik jego konfliktu z szefową Lucasfilmu, Kathleen Kennedy, z którą nie mógł dogadać się co do wizji na historię. Dlatego w jego scenariuszach, jak czytaliście opisy, dostrzeżecie istotne zmiany pomiędzy wersjami. Choćby w wątku Kylo Rena, który na początku miał być czarnym charakterem, a w ostatniej wersji miał odkupić swoje winy.

Dla przypomnienia również szkice z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie: