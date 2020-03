Star Wars 9 - konflikt Johnsona i Abramsa. Aktor komentuje pogłoski

Od pewnego czasu pojawiają się pogłoski o możliwych tarciach pomiędzy reżyserami filmów z serii Star Wars - J.J. Abramsem i Rianem Johnsonem. Greg Grunberg, aktor wcielający się w Snapa Wexleya w filmie Star Wars 9, odniósł się do plotek. Powiedział też, co najbardziej denerwuje go w fali krytyki, która niekoniecznie ma sens.

Kiedy pojawił się film, byłem zły i wkurzony na jedną konkretną krytykę, którą usłyszałem. Brzmiała ona: "Och, on po prostu ulega kaprysom fanów". O czym wy mówicie? To oczywiste, że w takim filmie i finale chodzi o zadowolenie fanów.

Niestety, zdaniem wielu po prostu się nie udało. Ciężko było oprzeć się wrażeniu, że Abrams w dwie godziny stara się zadowolić absolutnie wszystkich kosztem choćby fabuły. Oczywiście, była to też w sporej mierze zachowawczość po krytyce Ostatniego Jedi.

Zapytany o konflikt między filmowcami Grunberg szybko zdementował pogłoski.

Nigdy nie słyszałem, by J.J. powiedział choć jedno złe słowo o Rianie. To jedna z tych rzeczy, na które zwraca się uwagę (...). Absolutnie - powiedziałbym wam, gdyby tu i tam coś zaszło. Ale nie zaszło. A jeśli ktoś miałby wydusić to z J.J., byłbym to ja.