Star Wars 9 - Palpatine mógł być na innej planecie. Nowe informacje

Phil Szostak z Lucasfilmu w książce The Art of Star Wars: The Rise of Skywalkera wyjawił szczegóły pomysłu, który był rozważano podczas produkcji, a który był sugerowany na jednym ze szkiców koncepcyjnych. Exegol, na którym ukrywał się Palpatine, był dopiero jednym z pomysłów, które powstały potem. W wersji scenariusza z listopada 2017 roku Kylo Ren miał udać się na Coruscant, czyli stolicę dawnej Republiki znanej z prequeli. Mieliśmy dowiedzieć się, że planeta jest ruiną w wyniku jakiejś bitwy, a Kylo Ren miał na swojej drodze spotkać gigantyczne wilki. Palpatine natomiast miał ukrywać się w opuszczonej świątyni Jedi.

Nie wiadomo, czemu ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu na rzecz Exegolu. Przypomnijmy, że w scenariuszu niedoszłego reżysera Star Wars 9, Colina Trevorrowa, większość filmu miała rozgrywać się na Coruscant, na którym miało dojść do bitwy armii na planecie i w przestworzach, które doprowadziłaby do ostatecznego zwycięstwa dobra.

Star Wars 9 - szkice