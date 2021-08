Star Wars: Ahsoka - obsadzenie roli Sabine Wren coraz bliżej? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Star Wars: Ahsoka będzie opowiadać samodzielną historię, która jedynie wychodzi od wydarzeń z finału Star Wars: Rebeliantów. Z 2. sezonu Mandaloriana wiemy, że Ahsoka szuka Wielkiego Admirała Thrawna, który w finale zniknął z Ezrą Bridgerem. Na poszukiwania wyruszyła z Mandalorianką Sabine Wren.

Pojawienie się postaci Wren w serialu potwierdził jakiś czas temu The Hollywood Reporter. Niedługo potem Adam Fraizer ze SlashFilm opublikował listę kandydatek do roli. Pojawiły się jednak nowe informacje od Knight Edge Media, według których najbliżej roli jest Tati Gabrielle znana z The 100 oraz Chilling Adventures of Sabrina. Pozostałe kandydatki miały zostać odrzucone - Havana Rose Liu i Lana Condor ze względu na zapełniony harmonogram. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień, zatem należy traktować je z przymrużeniem oka.

materiały prasowe

Prace nad serialem podobno mają ruszyć jesienią 2021 roku. W tytułowej roli powróci Rosario Dawson.