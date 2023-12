Star Wars: Ahsoka – Dave Filoni ma plan na Thrawna? Czeka nas starcie Wielkiego Admirała z Herą

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Ahsoka spełniła życzenie wielu fanów i Wielki Admirał Thrawn zadebiutował w aktorskiej wersji. Nie był to jednorazowy występ, ale wprowadzenie tej postaci na nowo do uniwersum Gwiezdnych wojen. Chociaż nie znamy oficjalnych planów na kontynuację Ahsoki, to Dave Filoni w ostatnim wywiadzie potwierdził, że Thrawn nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i pojawi się w przyszłych projektach ze świata Star Wars.

Star Wars: Ahsoka - jaka przyszłość czeka Thrawna?

Filoni przyznał, że chciałby zobaczyć Thrawna współpracującego z kapitanem Pallaeonem, który został wprowadzony w trzecim sezonie The Mandalorian:

Wprowadziliśmy kapitana Pellaeona w The Mandalorian i jest to postać, która pasuje do Thrawna. Bardzo chciałbym zobaczyć ich razem na ekranie.

Twórca serialu dodał, że najbardziej czeka jednak na starcie Thrawna z Herą:

Star Wars Rebelianci Jego papierkiem lakmusowym wbyła Hera. Uważam, że interesujące jest stawianie przeciwko sobie dwóch generałów.

Swoje przemyślenia na temat planów Wielkiego admirała Thrawna ma również odtwórca tej roli Lars Mikkelsen:

Podporządkuj sobie wszystkich i posprzątaj ten bałagan. Mogę sobie wyobrazić coś w kategoriach gry o władzę w Imperium.

Star Wars: Ahsoka – serial dostępny jest na platformie Disney+.