Star Wars: Ahsoka - Hayden Christensen w obsadzie. Jaką rolę może odegrać Anakin?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Hayden Christensen powraca do roli Anakina Skywalkera / Dartha Vadera w serialu Star Wars: Ahsoka. Tak informuje prestiżowy The Hollywood Reporter opierając się na wielu niezależnych źródłach. Szczegóły roli Christensena nie są znane, ale jego angaż jest intrygujący i może sugerować coś więcej na temat fabuły. Historia serialu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z Powrotu Jedi, więc Darth Vader już nie żyje. Jednakże Ahsoka miała bardzo ważną i bliską więź z Anakinem, który w czasach Wojen Klonów był jej mistrzem, przyjacielem i nauczycielem. Może to więc być sugestia, że zobaczymy sceny retrospekcji z czasów Wojen Klonów, gdy młodzi bohaterowie razem walczyli na froncie. Co ciekawe, w przypadku serialu Obi-Wan Kenobi plotki także sugerowały retrospekcje z czasów wojny. Zatem być może twórca i scenarzysta serialu oraz postaci Ahsoki, Dave Filoni chce pokazać aspekt relacji w wersji aktorskiej, bo wielu widzów nie ogląda animacji, więc nie jest to coś znanego, a w kontekście ukształtowania Ahsoki, relacja z Anakinem jest kluczowa. Niewykluczone, że może chodzić również o ducha Mocy,

Star Wars: Ahsoka - o czym serial?

Główna cześć fabuły rozgrywa się po wydarzeniach z 2. sezonu The Mandalorian. Ahsoka poszukuje Wielkiego Admirała Thrawna, który zniknął w finale serialu Star Wars Rebelianci wraz z Ezrą Bridgerem. Obie postacie mają zadebiutować w wersji aktorskiej.

Jon Favreau i Dave Filoni są producentami wykonawczymi. Disney odmówił komentarza doniesień dziennikarzy. Prace na planie mają ruszyć na początku 2022 roku. Data premiery serialu Star Wars: Ahsoka nie jest znana.