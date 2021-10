Obi-Wan Kenobi kontra Vader - nowe informacje o rewanżu stulecia

Lucsafilm

Nowe informacje o serialu Obi-Wan Kenobi pochodzą z portal Making Star Wras, czyli jednego z najlepszych źródeł w temacie Gwiezdnych Wojen. Jednak traktujemy to jako plotkę, więc podejdźcie do informacji z dystansem.

W oficjalnym ogłoszeniu serialu Obi-Wan Kenobi zapowiadano, że dojdzie do rewanżu stulecia, czyli epickiej walki na miecze świetlne pomiędzy Vaderem i Kenobim. Będzie to ich pierwsze spotkania od czasów Zemsty Sithów.

Według nowych informacji w serialu Obi-Wan będzie u szczytu swoich zdolności Jedi. Nie będzie to pustelnik, który przestał używać Mocy po latach; takiego go poznaliśmy w Nowej nadziei. Kenobi ma wyruszyć na misję ratunkową poza Tatooine, aby uratować kogoś ważnego z rąk Inkwizytorów Vadera. Odniesie sukces i to sprawi, że Darth Vader zainteresuje się sprawą.

Mamy zobaczyć, jak Mroczny Lord Sithów wstaje ze swojego tronu w zamku na Mustafarze i udaje się swoim myśliwcem do lokacji Kenobiego. Nie jest powiedziane, że do walki dojdzie na Tatooine, więc najpewniej może to być inne miejsce. Obi-Wan wydaje się troszkę starszy, widać jak wydarzenia odbiły się na nim. Przypomina starzejącego się rewolwerowca, który wciąż ma ten sam charakter i styl, za jaki fani go pokochali.

Zobacz także:

Gdy wojownicy staję naprzeciw siebie, Obi-Wan doskonale wie, kto jest w stroju Vadera. W chwili rozpoczęcia walki, mistrz Jedi ma użyć potężnego pchnięcia Mocą, które odepchnie Vadera na odległość 15 metrów. Vader jednak nic sobie z tego nie robi - wstaje i rozpoczyna się walka.

Informatorzy portalu mówią, że w czasie walki w kostiumie Vadera jest kaskader, nie Hayden Christensen, który jest w obsadzie. Samo kręcenie epickiego pojedynku zajęło dwa tygodnie na planie.

Obi-Wan Kenobi - najpewniej jeszcze w 2021 roku zobaczymy pierwsze materiały promocyjne. Potencjalna premiera może odbyć się w maju i być może niedługo poznamy datę.