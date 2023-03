Star Wars: Ahsoka - nowe informacje na temat roli Thrawna. Co planuje Lucasfilm?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Po finale 3. sezonu The Mandalorian, kolejnym aktorskim serialem w świecie Gwiezdnych Wojen będzie Star Wars: Ahsoka. Na ten moment mało wiemy na temat fabuły produkcji, ale co jakiś czas do sieci trafiają nowe plotki.

Tym razem ujawniono nowe informacje na temat Wielkiego Admirała Thrawna, który odegra w tej produkcji istotną rolę, jak również podano, że ważna postać z serialu The Mandalororian, pojawi się w tej produkcji. Niedawno mieliśmy pogłoski, że w połowie sezonu nastąpi przeskok czasowy, a pierwsze cztery odcinki będą śledzić Ahsokę Tano i Sabine Wren, które będą konfrontować się z Nową Republiką. Druga połowa skupić się ma na powrocie Ezry Bridgera.

Wcześniej podawano też, że w produkcji powróci Morgan Elsbeth, którą widzieliśmy walczącą z Ahsoką Tano w 2. sezonie The Mandalorian. Ma odegrać istotną rolę w pierwszej połowie sezonu, a nawet pojawić się w każdym z odcinków - podaje Making Star Wars. Antagonistka podobno ma być sprzymierzona z tajemniczymi użytkownikami Mocy, Baylonem, byłym mistrzem Jedi, który uciekł przed rozkazem 66 oraz jego uczennicą Shin. Ich cele związane mają być z uwolnieniem Admirała Thrawna, który uwięziony został w odległych zakątkach Galaktyki przez Ezrę. Do końca nie jest jasne, co zamierzają w ten sposób osiągnąć, ale źródło podaje, że może być tutaj znacznie większy plan na kolejne historie. Spekuluje się, że Thrawn we współpracy z Moff Gideonem, mogliby wskrzesić Imperatora Palpatine'a. Wszystko to idzie w kierunku, który być może zakłada stworzenie łączonego projektu, w którym Din Djarin, Ahsoka Tano, Luke Skywalker i Ezra Bridger łączą siły, aby powstrzymać Thrawna i opóźnić powrót Palpatine'a.