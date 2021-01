Star Wars: Ahsoka - informacje o historii. O czym opowie serial?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Informacje o historii serialu Star Wars: Ahsoka pochodzą z Kessel Run Tramissions, czyli grupy fanów, których doniesienia bardzo często się sprawdzały. Pomimo tego traktujmy to jako plotkę do potencjalnego oficjalnego potwierdzenia przez twórców lub platformę Disney+.

Do tej pory wiedzieliśmy, że historia będzie osadzona równolegle do wydarzeń z serialu The Mandalorian, w którym wersja aktorska Ahsoki Tano zadebiutowała podczas emisji 2. sezonu. Jej wątek był sugestią na temat jej solowego serialu, ale teraz dzięki fanom mamy potwierdzenie.

Star Wars: Ahsoka - znamy fabułę

Według doniesień KRT serial aktorski Star Wars: Ahsoka będzie oficjalną kontynuacją wydarzeń z animacji Star Wars Rebelianci. Choć pierwotnie myślano o stworzeniu kolejnego serialu animowanego, plany zmieniły się i będzie to produkcja aktorska. Czytamy, że wszystko zmienił niesamowity odbiór debiutu Ahsoki i wówczas Jon Favreau przekonał Dave Filoniego, że kontynuacja Rebeliantów powinna być aktorska. Ten się zgodził pomimo tego, że prace nad animacją już trwały.

fot. materiały prasowe

Fabuła wychodzi od zakończenia animacji i pokaże, jak Ahsoka i Sabine Wren poszukują Ezry Bridgera i Wielkiego Admirała Thrawna. Co więcej, ten serial miałby wprowadzić do kolejnego, w którym w pełni poznalibyśmy historię Thrawna i Bridgera po finale animacji.

Dodają też, że ich informator widział zbroję Kapitana Rexa. Prawdopodobnie z procesu zdjęć próbnych do seriali. Według ich informacji Lucasfilm chce kontynuować jego historię, ale musi rozgryźć problem jego wieku. Rex grany przez Temuerę Morrisona jest klonem, więc w tym okresie galaktyki musiałby być bardzo stary. Plotki z mniej rzetelnych źródeł sugerują jakieś badania, które miały spowolnić proces starzenia, by działał jak u normalnego człowieka, nie klona.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych informacji seriale Ahsoka, The Mandalorian, Księga Boby Fetta i The Rangers of the New Republic będą ze sobą ściśle powiązane.