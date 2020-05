The Last of Us: Part II i Ghost of Tsushima z figurkami Funko POP. Zobacz zdjęcia

fot. SIE

The Last of Us: Part II i Ghost of Tsushima to dwie wyczekiwane produkcje, które trafią na PlayStation 4 w nadchodzących miesiącach. Dotychczasowe materiały sugerują, że będzie to solidne i naprawdę godne pożegnanie z obecną generacją konsol. Nic więc dziwnego, że premiery te są odpowiednio promowane - do sieci regularnie trafiają nowe informacje na ich temat, a gracze mogą wzbogacić swoją kolekcje o szereg gadżetów. Wśród nich nie zabraknie też popularnych, wielkogłowych figurek Funko POP, które zostały właśnie zapowiedziane.

Oprócz figurek z The Last of Us: Part II i Ghost of Tsushima pokazano też po jednej z dwóch innych hitów na PS4 - God of War oraz Bloodborne. Jest jednak pewien haczyk - gadżety mają być dostępne wyłącznie w sieci sklepów GameStop i prawdopodobnie nie trafią do oficjalnej dystrybucji w Polsce. Fani bez wątpienia znajdą jednak jakiś sposób na ich pozyskanie. Cena jest standardowa dla tego typu produktów i wynosi 11,99$, czyli około 50 zł.

Funko Pop - The Last of Us: Part II