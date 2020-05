The Last of Us: Part II z efektownym i brutalnym materiałem z rozgrywki. Zobacz wideo

SIE

The Last of Us: Part II, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, doczekało się prezentacji w ramach cyklu State of Play. Materiał podzielono na dwie główne części. Pierwsza stanowiła coś na kształt skrótowego podsumowania najważniejszych informacji na temat tej nadchodzącej produkcji z komentarzem Neila Druckmanna, w drugiej zaś pokazano zupełnie nowy materiał z rozgrywki.

Ten robi świetne wrażenie - widzimy tu, jak Ellie przedziera się przez pełną przeciwników lokacje i jesteśmy świadkami kilku ciekawych mechanik. Główna bohaterka będzie mogła między innymi pływać i ukrywać się w wysokiej trawie, a oponentów będzie można eliminować zarówno w bezpośredniej konfrontacji, jak i z zaskoczenia. Uwagę zwraca tutaj też wysoki poziom oprawy graficznej i bardzo dopracowane, realistyczne animacje - szczególnie te, które towarzyszą poruszaniu się podczas walki.

The Last of Us: Part II - premiera 19 czerwca, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.